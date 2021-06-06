اليسا تهاجم الرئيس عون وباسيل.. وإعلامي لبناني يردّ عليها

أثارت الفنانة إليسا الجدل في أحدث تغريدة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" بعدما هاجمت فيها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل .
وكتبت إليسا: "يعني ميشال عون و جبران باسيل مدفعلن مصاري ليعملو هيك بلبنان " لتنهال التعليقات من المتابعين بين مؤيّد ومعارض لتغريدتها .
يعني ميشال عون و جبران باسيل مدفعلن مصاري ليعملو هيك بلبنان
— Elissa (@elissakh) June 6, 2021
يعني ميشال عون و جبران باسيل مدفعلن مصاري ليعملو هيك بلبنان
وبعد دقائق قليلة، ردّ الإعلامي فيني رومي على إليسا من دون تسميتها حيث أطلق تغريدة جاء فيها: " ما بفهم الفنانين يللي عندن جمهور قاعدين ليل نهار سب وانتقاد ببعض السياسية يللي ضد زعيمن ومتكلين على شعبيتهن لتسويق افكار وسياسة زعيمن…وقال نحنا مش تابعين لحدى…الحمدالله ما عندي زعيم… " .
ما بفهم الفنانين يللي عندن جمهور قاعدين ليل نهار سب وانتقاد ببعض السياسية يللي ضد زعيمن ومتكلين على شعبيتهن لتسويق افكار وسياسة زعيمن…وقال نحنا مش تابعين لحدى…الحمدالله ما عندي زعيم…
— Viny Roumy (@VinyRoumy) June 6, 2021
ما بفهم الفنانين يللي عندن جمهور قاعدين ليل نهار سب وانتقاد ببعض السياسية يللي ضد زعيمن ومتكلين على شعبيتهن لتسويق افكار وسياسة زعيمن…وقال نحنا مش تابعين لحدى…الحمدالله ما عندي زعيم…