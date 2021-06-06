فنون ومشاهير

اليسا تهاجم الرئيس عون وباسيل.. وإعلامي لبناني يردّ عليها

Lebanon 24
06-06-2021 | 10:57
A-
A+
Doc-P-830488-637585775745683086.jpg
Doc-P-830488-637585775745683086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت الفنانة إليسا الجدل في أحدث تغريدة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" بعدما هاجمت فيها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل .

 

وكتبت إليسا: "يعني ميشال عون و جبران باسيل مدفعلن مصاري ليعملو هيك بلبنان " لتنهال التعليقات من المتابعين بين مؤيّد ومعارض لتغريدتها .

 

 

وبعد دقائق قليلة، ردّ الإعلامي فيني رومي على إليسا من دون تسميتها حيث أطلق تغريدة جاء فيها: " ما بفهم الفنانين يللي عندن جمهور قاعدين ليل نهار سب وانتقاد ببعض السياسية يللي ضد زعيمن ومتكلين على شعبيتهن لتسويق افكار وسياسة زعيمن…وقال نحنا مش تابعين لحدى…الحمدالله ما عندي زعيم… " .

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
07:15 | 2021-06-07
07:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
04:30 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website