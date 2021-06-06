فنون ومشاهير

رانيا يوسف في صور جديدة مع ميسي.. وهذا ما كشفته عن لقائها برئيس "برشلونة"

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:00
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أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، قبل أيام، ضجّة كبيرة بصورتها التي ظهرت فيها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

ومؤخراً، تحدثت يوسف عن كواليس هذه الصورة في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها “التقطت خلال رحلة أخيرة إلى إسبانيا”.

ولفتت يوسف إلى أنها لا تمتلك تفسيراً للهجوم الذي تعرضت له بسبب تلك الصورة، موضحة أنّ “أمر الصورة طبيعي جداً، إذ تقابل إثنان من المشاهير والتقطا الصور معاً”، وقالت: “اتصورنا في الشارع أمام كافيه مشهور في برشلونة ونزلت صوري زي أي حد، ومعرفش إيه اللي حصل الدنيا قامت مقعدتش. الصورة طبيعية بين أي إثنين ولم تكن في سهرة خاصة أو في منزل، على تم التقاطها في الشار‘”.

وذكرت يوسف أن “هناك أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة، وهم السبب في تعرفهما على بعضهما البعض”، مشيرة إلى أن “نجل رئيس نادي برشلونة زميل لابنتها بالجامعة”.

ووسط ذلك، كشفت يوسف عن مفاجأة جديدة، وقالت خلال حديثها: “انتظروا صوري مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة”. وفي السياق، أكدت الفنانة المصرية أنها التقطت صوراً مع الأخير لكنها لم تنشرها بعد.
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