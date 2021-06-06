25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري
Lebanon 24
06-06-2021
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان مروان خوري مع "خطيبته" إلى جانب المحامي جورج الخوري وزوجته السيدة سوزان ستيفان الخوري.
وتعد هذه الصورة هي الأولى لخوري مع خطيبته التي لم يكشف عن هويتها من قبل ويرفض الكشف عن اسمها.
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. كانت على علاقة عاطفية بمروان خوري (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. كانت على علاقة عاطفية بمروان خوري (فيديو)
07/06/2021 18:54:13
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تدعم محارِبات السرطان (صور)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تدعم محارِبات السرطان (صور)
07/06/2021 18:54:13
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي.. تعرفوا على العروس اللبنانية (صور)
Lebanon 24
الفنان محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي.. تعرفوا على العروس اللبنانية (صور)
07/06/2021 18:54:13
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تحتفل بزواجها على المهندس الشاب في دبي (فيديو وصور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تحتفل بزواجها على المهندس الشاب في دبي (فيديو وصور)
07/06/2021 18:54:13
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري
فن
تابع
الأكثر قراءة
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
16:13 | 2021-06-06
06/06/2021 04:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. رجل يرمي نفسه عن صخرة الروشة ويفارق الحياة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. رجل يرمي نفسه عن صخرة الروشة ويفارق الحياة (فيديو)
13:04 | 2021-06-06
06/06/2021 01:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
23:19 | 2021-06-06
06/06/2021 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري
Lebanon 24
بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري
15:29 | 2021-06-06
06/06/2021 03:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-06-07
فنانة شهيرة تدعم محارِبات السرطان (صور)
08:00 | 2021-06-07
الفنان محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي.. تعرفوا على العروس اللبنانية (صور)
07:15 | 2021-06-07
ابنة الفنانة اللبنانية الشهيرة كبُرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
07:00 | 2021-06-07
3 فنانين في المستشفيات.. وممنوع عنهم الزيارة!
05:00 | 2021-06-07
باسم رزق يوّجه رسالة علنيّة قاسية.. وزوجته ورد الخال ترّد
04:30 | 2021-06-07
بعد هجرتها واعتزالها التمثيل.. تعرفوا إلى زوج ريتا برصونا الديبلوماسي الأميركي (صورة)
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
07/06/2021 18:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact