بعد رفضه الكشف عن اسمها.. أول صورة لخطيبة مروان خوري

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان مروان خوري مع "خطيبته" إلى جانب المحامي جورج الخوري وزوجته السيدة سوزان ستيفان الخوري.



وتعد هذه الصورة هي الأولى لخوري مع خطيبته التي لم يكشف عن هويتها من قبل ويرفض الكشف عن اسمها.