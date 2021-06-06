بريتني سبيرز تعشق الخيل وعالم الفروسية

كشفت النجمة بريتني سبيرز عن حبها للخيل وعالم الفروسية، من خلال أحدث صور لها نشرتها عبر حسابها بإنستغرام، معلقة على الملصق بقولها: "أعشق ركوب الخيل".وذكر تقرير بريطاني، أن سبيرز من أكثر المغنيات المحبوبات في العالم التي تعشق الخيول، وأشار إلى عدة صور تظهر فيها وهي تمارس رياضة الفروسية بإحدى المزارع.ونفى التقرير أن تكون مزرعة الخيول تابعة لسبيرز أو تملكها، مؤكدا أنها مزرعة عامة زارتها نجمة أغاني البوب أخيراً.