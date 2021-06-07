هاري وميغان يرزقان بطفلة.. ويختاران لها هذا الاسم الغريب

رزق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بمولود أنثى، واختارا لها اسم ليليبيت، وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا.

ورغم تخليهما عن العرش، أعلن متحدث باسمهما أمس الأحد، في بيان الخبر السعيد وكتب: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت".

وأضاف "ليلي ولدت يوم الجمعة 4 حزيران في الساعة 11:40 صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا في سانتا باربارا بكاليفورنيا".

وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت. واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز".

يذكر أن الزوجين تخليا عن ألقابهما الملكية (دوق ودوقة الساكس) مطلع عام 2020 ويعيشان حاليا في الولايات المتحدة مع طفلهما آرتشي الذي ولد عام 2019.