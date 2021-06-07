باسم رزق يوّجه رسالة علنيّة قاسية.. وزوجته ورد الخال ترّد

على ما يبدو أن الملحن والموزع الموسيقي باسم رزق غير راضٍ عن التحديث الحاصل بالموسيقى الفنية في هذه الأيام حيث قام بإستبدال المثل الشعبي اللبناني من "بدّك تأكل عنب يمّا بدك تقتل الناطور؟" الى "هيك صارت مهنتنا! وظيفة! يا منعمل هيك يا منقتل الناطور"، ليعبّر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني.واتخذ رزق من حسابه الرسمي عبر "انستغرام" منبرًا ليطرح سؤالاً على المتابعين حول ما وصلت اليه الهوية الفنية، مشددًا على أنه مع تحديث الفكر الفني العربي لكن ليس الى درجة ان نلغيه. ملمحًا أن الوضع قد يصل الى درجة إلغاء حضاراتنا.وقال: "اين الهوية… ليست بالجارور… نتحدث فنيًا… أين الجذور؟ أين الحضارات؟… تقول تجديد… أكيد انا مع… مع تحديث الفكر الفني العربي… لكن لا أن نلغيه… توزيع موسيقي اجنبي لأغنية عربية، لحن اجنبي مع توزيع عربي، مسلسل عربي مع قصة أجنبية، اشكال اجنبية على مسلسل عربي، رقص اجنبي على أغنية عربية… الى هذه الدرجة نلغي حضاراتنا… سؤال برسم حضراتكم".تفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين ومن بينهم زوجته الممثلة ورد الخال، وكتبت: "انا ضد القتل" مع ابتسامة في إشارة منها الى المثل الشعبي.