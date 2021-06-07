مصطفى الآغا يحتفل بعيد ميلاده.. ووالدته تُحدث ضجة بهدية خاصة قدمتها له (فيديو)

إحتفل الاعلامي مصطفى الآغا، الاحد، بميلاده الـ58 في أجواء عائلية بسيطة وبحضور والدته، وحرص على نقل الأجواء من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر صفحته على تطبيق انستغرام.

ونشر الآغا رسالة احتفل من خلالها بميلاده، وكتب "في مثل هذا اليوم 6/6/1963 جئت إلى هذا العالم، وكم اتمنى أن لا أكون مجرد رقم فيه.. ممنون لمحبة البعض وممنون لنقد البعض وممنون لحقد وكراهية البعض التي دفعتني للمزيد من التميز والعطاء حسب امكاناتي وقدراتي المتواضعة جداً جداً.. شكرا لكل من سيكتب حرفاً طيباً بحقي وعفواً من كل من لا اروق له".

كما نشر مقطع مع والدته التي قدمت له هدية نادرة وهي نسخة ورقية من تقرير كتب عنه في بدايات سنوات عمله في محطة mbc عام 1998.

وأكدت والدته في حوار عفوي معه انها احتفظت بهذه النسخة رغم ان منزلها في سوريا تعرض للتدمير وقالت: "راح بيتنا كيف هي طلعتها ما بعرف".