فنون ومشاهير

بعد هجرتها واعتزالها التمثيل.. تعرفوا إلى زوج ريتا برصونا الديبلوماسي الأميركي (صورة)

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-830782-637586631948564561.PNG
Doc-P-830782-637586631948564561.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ريتا برصونا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ريتا برفقة رجل يجلسان أمام "بيسين" او بركة سباحة، رجح المتابعون على مواقع التواصل ان يكون زوجها.

 

A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)


 

ريتا ابتعدت عن التمثيل بعد زواجها من ديبلوماسي أميركي وتنقلت معه في بلدان عدة قبل ان تستقر مؤخرا في الولايات المتحدة.

 

ورزقت ريتا بولدين هما "اوين" و"اوليفر"، ويلاحظ من يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي انها لا تنشر صور زوجها. "

A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)


 
 

وعرفت ريتا في العديد من المسلسلات اللبنانية التي حققت نجاحا من بينها "غنوجة بيا" و "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة"، "حواء في التاريخ "، "دكتور هلا"، فيلم "ليلة عيد" وغيرها من الأعمال.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
07:15 | 2021-06-07
07:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
04:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website