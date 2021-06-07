بعد هجرتها واعتزالها التمثيل.. تعرفوا إلى زوج ريتا برصونا الديبلوماسي الأميركي (صورة)

نشرت الممثلة ريتا برصونا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ريتا برفقة رجل يجلسان أمام "بيسين" او بركة سباحة، رجح المتابعون على مواقع التواصل ان يكون زوجها.

ريتا ابتعدت عن التمثيل بعد زواجها من ديبلوماسي أميركي وتنقلت معه في بلدان عدة قبل ان تستقر مؤخرا في الولايات المتحدة.

ورزقت ريتا بولدين هما "اوين" و"اوليفر"، ويلاحظ من يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي انها لا تنشر صور زوجها. "

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A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)





وعرفت ريتا في العديد من المسلسلات اللبنانية التي حققت نجاحا من بينها "غنوجة بيا" و "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة"، "حواء في التاريخ "، "دكتور هلا"، فيلم "ليلة عيد" وغيرها من الأعمال.