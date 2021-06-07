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فنون ومشاهير
3 فنانين في المستشفيات.. وممنوع عنهم الزيارة!
Lebanon 24
07-06-2021
|
14:00
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أمر الأطباء في مصر، بمنع الزيارة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لـ3 فنانين في المستشفيات، يعاني كل منهم من حالة مختلفة.
وفي التفاصيل، دخلت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، العناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها تعافت من هذا الفيروس، ولكن مضاعفاته أثرت يشكل كبير على صحتها، ما أدى إلى تليف الرئة ووضعها تحت الأكسجين، وما دفع الأطباء بإبعاد الفنانة عن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، هو وفاة زوجها الفنان سمير غانم، التي لم تعلم حتى الآن بخبر وفاته.
في حين أن الفنان الفنان المصري، شريف دسوقي، دخل مستشفى التأهيل النفسي، إثر بتر قدمه، حيث يتواجد بدون مرافق، وتم منع الزيارة عنه وسحب الهاتف منه طوال فترة تأهيله النفسي والتعايش مع وضعه الجديد.
وكانت إيناس، ابنة شقيقة الفنان قد كشفت في تصريح سابق لـ "الوطن"، أن شريف دسوقي دخل منذ أيام مستشفى التأهيل النفسي، ولكن لم يستطع أحد من أسرته التواصل معه في الوقت الحالي بسبب فترة التأهيل.
بالإضافة إلى الفنانين السابقين، تتواجد الفنانة إيناس عز الدين، حاليا في أحد المستشفيات الكبرى، لمرافقة ابنها محمد، الذي خضع منذ أيام لعملية جراحية دقيقه في المخ، وقد تم منع عنه الزيارة بسبب مناعته بعد العملية الجراحية، وقد تم السماح لإيناس عز الدين بمرافقته بعد الخضوع لمسحة فيروس كورونا والتي أظهرت سلبيتها.
المصدر: روسيا اليوم
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