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فنون ومشاهير
تامر حسني يحقق حلم فتاة مريضة بالسرطان.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
07-06-2021
|
16:00
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فاجأ الفنان المصري تامر حسني فتاة تعاني من السرطان، وذلك بعدما دعاها إلى تسجيل أغنية تجمعهما معاً في بادرة منه لدعمها.
ووفقاً لمجلة "لها"، فإنّ الفتاة تُدعى "ندى" وتبلغ من العمر 15 عاماً، وقد دخل حسني استديو التسجيل أثناء قيامها بالغناء. وفور رؤيته، لم تتمالك "ندى" نفسها من شدّة الفرح.
وكانت عائلة ندى قد تواصلت مع تامر حسني، وبعد علمه بحالتها وافق على الفور للقائها، واتفق معهم على تحضير مفاجأة لها، ودعا أسرتها للمجيء إلى الاستوديو الخاص به في منزله على أنه ستوديو صوت ستجري فيه ندى بعض التدريبات قبل الذهاب لمقابلة تامر والاتفاق معه على الأغنية.
وهناك، فوجئت "ندى" بحسني وهو يدخل ويرحب بها فغمرتها السعادة، وشاركها الغناء في أغنية بعنوان "كبرنا وعقلنا" وحرص على التقاط الصور معها.
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