فنون ومشاهير

جينيفر أنيستون تكشف عن تصميمها المفضل في Friends

Lebanon 24
07-06-2021 | 23:00
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كشفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون عن أكثر تصميم ملابس مفضَّل لشخصيتها في مسلسل Friends على مدار أجزائه.
ونشرت أنيستون ملصقا عبر حسابها الرسمي بإنستغرام يضم عدة صور لنفس تصميم الملابس بألوان مختلفة، وعلقت عليه بعلامات الحب والإعجاب، وحملت الصور مشاهدها وهي ترتدي ملابس برقبة مرتفعة مع عدم وجود أكمام. ولم تفوت التقارير الفنية هذا الملصق، إذا علقت بأن أنيستون تعيش أفضل أوقاتها مع جمهورها في الوقت الحالي، وأن تصميم الملابس الذي نشرته بصفحتها يُعد المفضل لشخصية راشيل جرين، التي تلعبه ضمن أحداث المسلسل.

من ناحية أخرى، كشفت حلقة لم الشمل من Friend"، المزيد من الأسرار، فبعد 17 عاما اعترفت أنيستون بأنها مرت بقصة حب مع الممثل ديفيد شويمر أثناء المشاركة في المسلسل، لكنه كان حبا بلا أمل، لأن كلاهما كان مرتبطا.
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