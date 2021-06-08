بسبب زوجته راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في مصر.. وهذا عمره (صور وفيديو)

احتفل مؤخرا الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، حيث انه ولد في 7 حزيران 1962.

وجاءت المصادفة هذا العام باحتفال راغب بعيده في مصر حيث يتواجد هناك منذ عدة أيام بسبب زوجته.

وتتواجد جيهان علامة في مصر بسبب مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في حدث خاص بالموضة أقيم في مدينة الشيخ زايد.

ولهذا السبب جاء راغب إلى مصر لدعمها والوقوف بجانبها والتواجد معها.

وتسبب هذا الأمر في أن يحتفل راغب بعيده داخل مصر، وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة لتهنئته بالمناسبة.