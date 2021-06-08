فنون ومشاهير

سيرين عبد النور بـ "الهوت شورت".. وتمارس رياضة الملاكمة (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2021 | 04:00
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تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة صيفية كاجوال بهوت شورت من الجبنز مع قميص أبيض يكشف عن بطنها، ونشرت صورتها عبر تويتر وأرفقتها بتعليق عفوي كتبت فيه: "لما تكون معصّب وحداً يقلك بدك تروق بتقوم بتعصب اكتر صح؟ ولا بس انا هيك؟ وباخد سيلفي كمان، نكاية".

 

 

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الكاتب والمخرج ناصر فقيه، من كواليس تصوير مسلسل "دور العمر" وظهرت فيه سيرين وهي تتدرب وتمارس رياضة الملاكمة بمساعدة ناصر نفسه.

 

وظهرت سيرين بالشعر الاشقر الطويل، وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة الملاكمة وسط نوبات من الضحك بينها وبين فقيه، وقالت بعفوية: "طيب علموني".

 

 

بدوره، علق فقيه على المقطع بتعليق ساخر: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها".

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