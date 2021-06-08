فنان يطلب الدعاء لابنته من أمام غرفة العمليات (صورة)

نشر الفنان عمرو وهبة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" صورة لغرفة العمليات في أحد المستشفات كاشفاً عن خضوع ابنته لعملية جراحية. وعلّق وهبة على الصورة بقوله: "دعواتكم المرة دي بقى للآنسة غالية... عملية إن شاء الله كده تبقى بسيطة... ربنا يخفّف عنها ويحفظها ويحفظ كل الأطفال".





كان عمرو وهبة قد كشف عن اسم مولودته الجديدة وهو "غالية"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع، حيث دفع بعض متابعيه للتساؤل عن سر اختياره لهذا الاسم. كان عمرو وهبة قد كشف عن اسم مولودته الجديدة وهو "غالية"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع، حيث دفع بعض متابعيه للتساؤل عن سر اختياره لهذا الاسم.