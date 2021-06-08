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فنون ومشاهير
فنان يطلب الدعاء لابنته من أمام غرفة العمليات (صورة)
Lebanon 24
08-06-2021
|
15:00
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نشر الفنان عمرو وهبة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" صورة لغرفة العمليات في أحد المستشفات كاشفاً عن خضوع ابنته لعملية جراحية. وعلّق وهبة على الصورة بقوله: "دعواتكم المرة دي بقى للآنسة غالية... عملية إن شاء الله كده تبقى بسيطة... ربنا يخفّف عنها ويحفظها ويحفظ كل الأطفال".
كان عمرو وهبة قد كشف عن اسم مولودته الجديدة وهو "غالية"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع، حيث دفع بعض متابعيه للتساؤل عن سر اختياره لهذا الاسم.
يُذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة، كان مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي جسّد فيه شخصية الروبوت لذيذ، وشارك في بطولته: شيماء سيف وليلى أحمد زاهر وهشام جمال في أول تجربة درامية له.
المصدر: لها
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