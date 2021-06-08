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فنون ومشاهير
بعد وفاته بكورونا.. نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن: الأغنية رح تكون مفاجأة كبيرة
Lebanon 24
08-06-2021
|
10:31
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أعلنت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على موقع "تويتر عن تقديمها لأغنية من تلحين ملحن فلسطيني توفي مؤخرا، وذلك من أجل تحقيق آخر أمنية له، وذلك في ألبومها الجديد.
وأوضحت الزغبي أن الملحن توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه كان يتمنى عرض تلك الأغنية وهو الحلم الذي ستحققه له الزغبي في البومها الجديد، وذلك حسب موقع "في الفن" الإلكتروني.
وقالت نوال بحماس "الأغنية رح تكون مفاجأة كبيرة افتتح فيها الألبوم".
وسبق لنوال أن حققت في العام الماضي أمنية لشابة تمنت من نوال أن تعايدها بمناسبة عيد ميلادها، وسارعت نوال بالرد وقالت لها "عيد ميلاد سعيد"
يذكر أن نوال الزغبي ستطرح قريبا ميني ألبوم وسيضم 4 أغنيات من بينهم 2 باللهجة المصرية وواحدة باللهجة اللبنانية وأخرى بالخليجية.
المصدر: سبوتنيك
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