الإقامة الذهبية في الإمارات تُمنح لفنانة سورية شهيرة.. من هي؟

أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونشرت عرفة صورة لدبي عبر حسابها على “انستغرام“، وتوجّهت بالشكر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقالت: “شكراً من القلب لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الاقامة الذهبية”.

وبذلك، تنضمّ عرفة إلى العديد من الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، وآخرهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي أعلنت عن ذلك قبل أيام، وقالت في منشور لها تضمّن صورة لمدينة دبي: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.



وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصها الدائم على تكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات”.