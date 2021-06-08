فنون ومشاهير

الإقامة الذهبية في الإمارات تُمنح لفنانة سورية شهيرة.. من هي؟

Lebanon 24
08-06-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-831231-637587708973491558.jpg
Doc-P-831231-637587708973491558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت عرفة صورة لدبي عبر حسابها على “انستغرام“، وتوجّهت بالشكر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقالت: “شكراً من القلب لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الاقامة الذهبية”.
 
 
وبذلك، تنضمّ عرفة إلى العديد من الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، وآخرهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي أعلنت عن ذلك قبل أيام، وقالت في منشور لها تضمّن صورة لمدينة دبي: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصها الدائم على تكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات”.
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-06-08
11:00 | 2021-06-08
10:31 | 2021-06-08
08:00 | 2021-06-08
07:48 | 2021-06-08
06:00 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website