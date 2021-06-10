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فنون ومشاهير
بعد إثارتهما الجدل... هذه حقيقة زواج سمية الخشاب وعمر كمال
Lebanon 24
10-06-2021
|
23:00
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أثار خبر زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب والفنان المصري عمر كمال، ضجة واسعة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً بعد طرح فيديو كليب أغنية "أوعدك"، التي تجمعهما عبر "يوتيوب"، ليحسم بعدها عمر الجدل خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التلفزيونية، وقال: "سميّة سيّدة جميلة كجمال المصريّات، والعلاقة التي تجمعني بها هي علاقة عمل فقط"، وأكمل حديثه ضاحكاً: "أنا أتمنّى الزواج منها".
وكانت تصدّر كليب الأغنية الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تخطى المليوني مشاهدة، بعد يومين فقط على طرحه عبر "يوتيوب".
المصدر: الفن
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