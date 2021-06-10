فنون ومشاهير

بعد إثارتهما الجدل... هذه حقيقة زواج سمية الخشاب وعمر كمال

Lebanon 24
10-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-831956-637589554795614585.jpg
Doc-P-831956-637589554795614585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار خبر زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب والفنان المصري عمر كمال، ضجة واسعة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً بعد طرح فيديو كليب أغنية "أوعدك"، التي تجمعهما عبر "يوتيوب"، ليحسم بعدها عمر الجدل خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التلفزيونية، وقال: "سميّة سيّدة جميلة كجمال المصريّات، والعلاقة التي تجمعني بها هي علاقة عمل فقط"، وأكمل حديثه ضاحكاً: "أنا أتمنّى الزواج منها".
وكانت تصدّر كليب الأغنية الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تخطى المليوني مشاهدة، بعد يومين فقط على طرحه عبر "يوتيوب".
المصدر: الفن
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-06-10
11:00 | 2021-06-10
10:27 | 2021-06-10
09:20 | 2021-06-10
07:26 | 2021-06-10
07:17 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website