غادة عبدالرازق: عمري 50 سنة!

تصريحات مثيرة للفنانة غادة عبدالرازق نقلها برنامج«The Insider Arabia من ندوة عقدت لها لتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية، حيث قالت لمن يريد يعرف عمرها الحقيقي: "أنا أقول الحقيقة ولا أكذب ولا أخفي عمري الحقيقي و«مش عارفة ليه الناس مش راضية تصدق إن عمري 50 سنة فقط"، وتأكيدا على كلامها طلبت الفنانة غادة عبدالرازق مصحفا لتقسم عليه أن عمرها الآن 50 عاما فقط، وإنها ستبلغ العام 51 في تموز المقبل.وأكدت أنها مجبرة على إظهار بطاقة الرقم القومي الرسمية قريبا للحصول على الجرعة الأولى من لقاح ڤيروس كورونا، ومدون بها عمرها وفقا للوثائق الرسمية، لأن من غير المعقول أن تذهب ببطاقة مزورة، وتمنت الناس انهم يصدقوها لأنها لا تحب أن تكذب.