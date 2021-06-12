ليلى علوي تكشف سبب غيابها عن الشاشة خلال الأعوام الأخيرة

قالت الفنانة المصرية ليلى علوي إنها سعيدة لعرض فيلمها الجديد «ماما حامل» في دور العرض السينمائي في مصر وبعض دول الخليج، معتبرة عودتها للسينما بعمل كوميدي أمراً «طبيعياً» ومواكباً للمرحلة الجارية، التي يحتاج فيها الجمهور إلى المزيد من الجرعات الكوميدية بسبب تداعيات وباء «كورونا»، وكشفت ليلى علوي في حوارها مع «الشرق الأوسط» أن النصوص الضعيفة كانت وراء غيابها عن شاشتي السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية بجانب مرورها بأزمة صحية.

وترى علوي أن المضمون المميز والقوي لفيلمها الجديد «ماما حامل» شجعها على العودة إلى السينما مرة أخرى، وتقول: «(ماما حامل) فيلم كوميدي اجتماعي وأحداثه مثيرة ومشوقة، أحببته كثيراً منذ أن قرأته لأول مرة، فأنا لا أقدم عملاً، إلا إذا توافق مع ميولي وأحببته بشدة، وهذا ما حمسني للعودة للسينما منذ مشاركتي في فيلم (الماء والخضرة والوجه الحسن) إنتاج عام 2016 من إخراج يسري نصر الله).

ووصفت علوي طرح الفيلم وسط تدابير وقائية، وتحديد نسبة محددة للحضور بسبب جائحة «كورونا» بالأمر «العادي» قائلة: «هذه ظروف يمر بها العالم أجمع، ولكني أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الناس وأن تكون مشاهدته ممتعة، لأننا جميعاً نحتاج إلى العيش في أجواء كوميدية حالياً».

درامياً، أشارت ليلى إلى أن عودتها للمسلسلات التلفزيونية عبر حدوتة (ست الهوانم) ضمن مسلسل «زي القمر» الذي تم عرضه قبيل موسم شهر رمضان الماضي، جاءت بعد تواصل المنتجة مها سليم معها، وإعجابها بمشروع المسلسل، فهو عمل فني تميز باحتوائه على مجموعة من الحواديت كل حدوتة مكونة من 5 حلقات تناقش قضايا المرأة.

وأرجعت الفنانة المصرية سبب غيابها المتكرر عن الشاشة خلال الأعوام الأخيرة إلى وجود «أسباب خارجة عن إرادتها»، قائلة: «مررت بظروف صحية يعلمها الجميع، كما أنني لم أجد ما يناسبني من أعمال كنت أتمنى العودة بها إلى الشاشة مرة أخرى، فرغم عرض أكثر من عمل مكون من 30 حلقة علي، لكنني لم أجد محتوى يجذبني له من الوهلة الأولى، ويجعلني أقول إنني أريد دخول تصويره اليوم قبل الغد».