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فنون ومشاهير
بونيتا سعادة تقصف جبهة أحد المتابعين: "ونيالك أمّك ما ماتت بالكورونا"!
Lebanon 24
12-06-2021
|
07:00
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ردّت الممثّلة بونيتا سعادة على أحد متابعيها على وسائل التواصل كان علّق على صورها التي نشرتها أثناء رحلة استجمام في تركيا، حيث قال لها "نيالك معك دولار"، لتردّ عليه بونيتا بطريقة مؤثرة، قائلة: "ونيالك أمّك ما ماتت بالكورونا".
ويبدو أنّ الرّد أحرج المتابع الذي تراجع بعدما قصفت بونيتا جبهته، واعتذر قائلاً: "بعد بحث اكتشفت انو ام حضرتك امك بالجنة انا بعتذر طبعًا والله يرحمها بس ما خص موضوع $ بالامهات
وطبعًا مزح".
وكانت بونيتا فقدت والدتها العام الماضي جراء مضاعفات إصابتها بفيروس "كورونا".
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