فنون ومشاهير

هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2021 | 12:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته صفحة "هوت نيوز" الشهيرة يُظهر كيف أصبح طفل أغنية "بابا فين" التي قدمتها الفنانة هيفا وهبي قبل سنوات.

 

وعبّر الجمهور عن صدمتهم الكبيرة بعدما ظهر الطفل وهو بعمر الشباب وقد أصبح مختلفًا تمامًا، مشيرين من خلال التعليقات إلى أن الطفل كبر بشكل سريع.

 

ويظهر الشاب طفل أغنية "بابا فين" وهو يوضح ردًا على جميع التعليقات التي تأتيه عن سبب أنه أصبح كبيرا بدرجة صادمة، أن الكليب تم تصويره في عام 2008، وعرض في عام 2012، وبذلك فإن هناك 13 عامًا قد مرت على تصوير الكليب وهو عدد من السنوات كافٍ لكي يتحول من طفل صغير لشاب.

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وانهالت التعليقات على فيديو الشاب اللبناني، وجاءت في أغلبها حول التغيير الكبير الذي طرأ عليه، فيما كان هناك عدد من التعليقات عن كيف كبر الطفل في المقابل لم تتغير هيفا وهبي بل أصبحت أصغر.

 

فيما علق عدد كبير عن أن الفيديو كليب عرض في عام 2009 وليس 2012 كما قال الشاب الذي ظهر بالكليب، إلا أنه في النهاية هناك 13 عامًا منذ تصويره وفي حال كان عمره حينها 6 سنوات فهو الآن بعمر الـ 19.

 

يُشار إلى أن أغنية بابا فين – لما الشمس تروح، هي من ألبوم "بيبي هيفا" الشهير والذي ضم 8 أغنيات وهي بابا فين لما الشمس تروح، يا توتو، بقوسي، بوس الواوا، نوتي، اكلك منين يا بطه، هيك الماما، وصورت اغنية بابا فين وبوس الواوا على طريقة الفيديو كليب، وحققت حينها نجاحًا لافتًا.

المصدر: فوشيا
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