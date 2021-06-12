ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)

في عرس ملوكي فخم، احتفلت الإعلامية ومقدمة البرامج جيسيكا عازار أمس الجمعة بزفافها من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين حضروا إلى قصر جنبلاط في البرامية ـ صيدا.

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بدون شك زفاف جيسيكا هو عرس الموسم في لبنان، فقد تميز بفخامة الديكور حيث ان القصر هو تاريخي، وكان التنظيم جيد جداً.

وخطفت جيسيكا الأنظار بإطلالتها الملوكية، حيث كان فستانها الأبيض الرائع من تصميم المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، والمكياج من توقيع بسّام فتّوح والشعر بأنامل المصفف جورج مندلق.

وحضر الزفاف عدد كبير من الإعلاميين والفنانين من بينهم الفنانة السورية أصالة والممثل عادل كرم والموسيقي ميشال فاضل والإعلامية ريما نجيم والإعلامي نيشان وغيرهم من زملاء العروس.

جيسيكا تألقت في حفل الزفاف وكانت سعيدة جداً إلى جانب عريسها حيث رقصا طوال الوقت وقطعا قالب الحلوى المميز.

وانتشر فيديو لجيسيكا وهي تدخل الحفل مع والدها ليسلمها لعريسها فتأثرت وحضنته وبكت.

من "لبنان 24" مبروك للعروسين.