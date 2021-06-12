فنون ومشاهير

ابن صابر الرباعي يأسر القلوب بوسامته وأناقته وطول قامته.. تعرفوا اليه (صور)

Lebanon 24
12-06-2021 | 10:30
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عبّر النجم صابر الرباعي عن سعادته بنجاح إبنه البكر إسلام وحصوله على الماجستير في إدارة الأعمال، من خلال مجموعة من الصور التي نشرها عبر صفحاته على السوشيال ميديا وقدم له التهنئة.

 

ونشر النجم التونسي صوراً تجمعه بابنه وعلق عليها قائلاً: "اليوم اكتملت فرحتي بنجاح ابني البكر إسلام بحصوله على الماجستير في إدارة الأعمال بملاحظة حسن".

 

وأضاف: "أتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح مستقبلا في حياته المهنية، كما أتمنى لباقي إخوته النجاح والنسج على منواله. برافو إسلام".

 

A post shared by Saber Rebai (@saberrebai)


 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الرباعي، وقدموا له ولابنه التهاني، ولفت إسلام الأنظار بوسامته وأناقته وطول قامته، وانقسمت التعليقات بين من إعتبر أنه يشبه والده لدرجة كبيرة ويحظى بملامح مشابهة له.

 

يذكر أن للرباعي 4 أولاد، إسلام وصفاء من زوجته الأولى، وولديه جود وأمير من زوجته الحالية.

المصدر: لها
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