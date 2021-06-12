فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تتحدث عن القاتل المتسلسل وتسأل: "اللي عم يقتل شعب بكامله شو بيسموه؟"

Lebanon 24
12-06-2021 | 11:00
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غردت الممثلة رولا حمادة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"القاتل المتسلسل (serial killer) هو عادةً شخص يقتل ثلاثة أشخاص أو أكثر، عادة ما يكون القتل لإشباع رغبات نفسية غير طبيعية، ويستمر ارتكاب جرائم القتل لأكثر من شهر وتشمل فترة زمنية كبيرة بينهما"
طب اللي عم يقتل شعب بكامله شو بيسموه؟ بشو بيوصفوه؟ كيف بيردعوه؟".
 
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