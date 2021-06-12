فنانة لبنانية تتحدث عن القاتل المتسلسل وتسأل: "اللي عم يقتل شعب بكامله شو بيسموه؟"

غردت الممثلة رولا حمادة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":

"القاتل المتسلسل (serial killer) هو عادةً شخص يقتل ثلاثة أشخاص أو أكثر، عادة ما يكون القتل لإشباع رغبات نفسية غير طبيعية، ويستمر ارتكاب جرائم القتل لأكثر من شهر وتشمل فترة زمنية كبيرة بينهما"طب اللي عم يقتل شعب بكامله شو بيسموه؟ بشو بيوصفوه؟ كيف بيردعوه؟".