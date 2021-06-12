غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

أيام قليلة تفصل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن إتمام شهرها الثاني داخل مستشفى العزل، بعدما أصيبت بالفيروس المستجد، وعانت من مضاعفاته أو ما يعرف طبياً باسم "أعراض ما بعد كورونا".



وفيما يترقب محبوها أي جديد عن حالتها الصحية، حرص المذيع رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، بين الحين والآخر على البوح باليسير عنها، حتى لا يترك فرصة للاجتهادات والإشاعات التي باتت ترهق الأسرة نفسيا.

آلاف الرسائل للاطمئنان

وقد أوضح مساء أمس الجمعة أن آلاف الرسائل وردته من محبي عبد العزيز للاطمئنان عليها، مشيرا أن حالتها لا تزال حتى الآن غير مستقرة صحيا، قائلا "الدعاء فقط هو من يساند العائلة في هذه المحنة، ويزيد من أملها بشفاء الفنانة الكبيرة قريبا.



وطلب من محبي دلال عبد العزيز الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل، ما دفع الآلاف إلى التفاعل، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي تلك المحنة.