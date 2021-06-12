فنون ومشاهير

منزل عائلة وديع الشيخ يتعرض لإطلاق نار في بعلبك

Lebanon 24
12-06-2021 | 22:22
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تعرض منزل و سيارة أهل الفنان وديع الشيخ لاطلاق نار في بعلبك، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
وذكرت المصادر أن سبب إطلاق النار يعود لخلافات سابقة بين الشيخ والمدعو "غ.ز.". 
 
 
 
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وديع الشيخ

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