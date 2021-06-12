منزل عائلة وديع الشيخ يتعرض لإطلاق نار في بعلبك

تعرض منزل و سيارة أهل الفنان وديع الشيخ لاطلاق نار في بعلبك، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكرت المصادر أن سبب إطلاق النار يعود لخلافات سابقة بين الشيخ والمدعو "غ.ز.".