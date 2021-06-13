فنون ومشاهير

مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2021 | 09:00
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في واقعة صدمت الرأي العام في مصر، اعتدى مشترك شهير ببرنامج المسابقات "ذا فويس كيدز"، على زميله بآلة حديدية، ما أدى لكسر جمجمته وإدخاله إلى العناية المركزة، حيث يرقد فيها بين الحياة والموت.

فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بما فعله الطفل، معاذ عيسى، الذي اشتهر بعد مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز"، بعدما اعتدى على زميله بالضرب.

وكشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عاما أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

كما أكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.
وعن الواقعة، أوضحت الأم الملتاعة أن الطفل الجاني معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

فيما بدأت بدورها الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، محاولة عبر تحرياتها الوصول للطفل الجاني بعد بلاغ الأم، والتهمة "الشروع في قتل زميله".

إلى ذلك، لفتت الأم إلى أن الطفل معاذ معروف في المنطقة بافتعال المشاكل مع زملائه وأصدقائه والتعالي عليهم، خاصة بعد شهرته إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير.

الجدير ذكره أن الطفل معاذ عيسى كان انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية "عيلة تايهة"، وقد نال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.

المصدر: العربية
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