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لبنان أكل ما في.. ليال الاختيار لزعماء الدول العربية: "عاقبتم المسؤولين بس نحنا شو ذنبنا"

Lebanon 24
13-06-2021 | 05:38
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ناشدت الإعلامية ليال الإختيار عبر حسابها على "تويتر"، الدول العربية وكل زعماء العالم في رسالة معبرة عما وصل اليه الحال في لبنان، قائلة: "عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا". وكتبت الإختيار: "الاستاذ عمرو اديب بدأ النداء، وانا رح اكمله الى كل دول العروبة. الى كل الدول العربية. الى زعماء الدول العربية: لبنان انهار، لبنان حليب اطفال ما في، لبنان بنزين ما في، لبنان اكل ما في، لبنان معظم شعبه تحت خط الفقر، عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا؟".
 
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