لبنان أكل ما في.. ليال الاختيار لزعماء الدول العربية: "عاقبتم المسؤولين بس نحنا شو ذنبنا"

ناشدت الإعلامية ليال الإختيار عبر حسابها على "تويتر"، الدول العربية وكل زعماء العالم في رسالة معبرة عما وصل اليه الحال في لبنان، قائلة: "عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا". وكتبت الإختيار: "الاستاذ عمرو اديب بدأ النداء، وانا رح اكمله الى كل دول العروبة. الى كل الدول العربية. الى زعماء الدول العربية: لبنان انهار، لبنان حليب اطفال ما في، لبنان بنزين ما في، لبنان اكل ما في، لبنان معظم شعبه تحت خط الفقر، عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا؟".

الاستاذ عمرو اديب بدأ النداء ، وانا رح اكمله الى كل دول العروبة

الى كل الدول العربية

الى زعماء الدول العربية :لبنان انهار ، لبنان حليب اطفال ما في ، لبنان بنزين ما في ، لبنان اكل ما في ، لبنان معظم شعبه تحت خط الفقر ، عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا ؟ https://t.co/BJ4qZxlHCd pic.twitter.com/dQCty7SvSv — Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) June 12, 2021