لبنان أكل ما في.. ليال الاختيار لزعماء الدول العربية: "عاقبتم المسؤولين بس نحنا شو ذنبنا"

الاستاذ عمرو اديب بدأ النداء ، وانا رح اكمله الى كل دول العروبة
الى كل الدول العربية
الى زعماء الدول العربية :لبنان انهار ، لبنان حليب اطفال ما في ، لبنان بنزين ما في ، لبنان اكل ما في ، لبنان معظم شعبه تحت خط الفقر ، عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا ؟ https://t.co/BJ4qZxlHCd pic.twitter.com/dQCty7SvSv
— Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) June 12, 2021
الاستاذ عمرو اديب بدأ النداء ، وانا رح اكمله الى كل دول العروبة
الى كل الدول العربية
الى زعماء الدول العربية :لبنان انهار ، لبنان حليب اطفال ما في ، لبنان بنزين ما في ، لبنان اكل ما في ، لبنان معظم شعبه تحت خط الفقر ، عاقبتم الزعماء بس نحنا شو ذنبنا ؟ https://t.co/BJ4qZxlHCd pic.twitter.com/dQCty7SvSv