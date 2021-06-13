فنون ومشاهير

لمن قالت امل حجازي "يا بهايم"؟

Lebanon 24
13-06-2021 | 08:11
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عبّرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي عن غضبها واستيائها من بعض اللبنانيين الذين لا يزالون تابعين لزعيم سياسي رغم كل ما وصل إليه لبنان.


 
وغرّدت على "تويتر"، واصفة المواطنين التابعين بـ "البهايم"، بالقول: "المجرمون في بلدي نوعان: الاول زعيم فاسد، مجرم والثاني البهيم يلي لاحقو!!".

وأضافت في تغريدة أخرى: "لبنان وشعبه غاليين على قلبي كتير مشاهد الذل ويلي عم بصير بأهل بلدي وبأهلي وجيراني واصحابي عم بدمرني ولكن ما باليد حيلة وكّلت الأمر إلى الله ورفعته اليه من ظلم الأرض إلى عدله حسبي الله ونعم الوكيل.. #لبنان_ينهار".
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