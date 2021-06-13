والدة نجمة مصرية في خطر... ادعوا لها

طالبت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بالدعاء لوالدتها، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام"، بعد إصابتها بوعك صحية ودخولها غرفة العمليات بشكل عاجل.وكتبت النجمة المصرية: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".ولم تفصح هنا عن أي تفاصيل تخص عملية والدتها؛ أو حالتها الصحية، فقط اكتفت بطلب الدعاء لها.كما أعادت الفنانة الشابة فرح الزاهد نشر منشور شقيقتها هنا، لتطلب من جمهورها أيضاً الدعاء لوالدتها.يذكر أن النجمة المصرية شاركت جمهورها صور وفيديوهات من رحلتها الأخيرة إلي تنزانيا مع زوجها الفنان أحمد فهمي من خلال صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام". كما قدمت بطولة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذي عرض قبل الموسم الرمضاني وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم محمود عبد المغني، محمد الكيلاني، محمد الشرنوبي وغيرهم. ينقسم المسلسل إلي عدة قصص مختلفة مدة كل قصة خمس حلقات. في حين شاركت فرح الزاهد لأول مرة في الدراما من خلال مسلسل "الطاووس" مع جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب.