أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)

تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية اصالة نصري وهي تغادر حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار الذي أقيم يوم الجمعة الماضي وذلك خلال بث أغنية الفنانة نانسي عجرم "بدنا نولّع الجو".

وأحدث الفيديو ضجة عبر مواقع التواصل، وسأل المتابعون ان كان الأمر حصل صدفة او انه يوجد خلاف ما بين الفنانتين.

يُذكر ان أصالة خطفت الأنظار في الزفاف حيث ظهرت بفستان أحمر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وتم تداول فيديوهات لها وهي ترقص مع العروسين وتغني في الحفل.