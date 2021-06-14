كارول سماحة تثير ضجة.. ظهرت بروب الاستحمام ومتابعون يسألون : "أين الحياء؟" (صورة)

فاجأت الفنانة كارول سماحة المتابعين بصورة نشرتها مؤخرا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

فقد ظهرت كارول تجلس وهي مرتدية ثوب الاستحمام وتضع رجلا فوق رجل وقد ظهر قسم كبير من ساقها.

وعلقت كارول على الصورة بالقول: "الرجولة أدب وليست فقط لقب والأنوثة حياء، وليست فقط أزياء."

وأحدثت الصورة جدلا بين المتابعين فمنهم من أثنى عليها واعتبرها عادية، والبعض الآخر انتقدها معتبرين انها جريئة جدا ولا تليق بفنانة مثل كارول.