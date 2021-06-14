مجددا أحلام تثير الجدل.. صورة تعرضها للإنتقاد والسخرية!

تداول رواد مواقع صورة للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي نشرتها عبر حسابها على سناب شات من داخل منزلها، ورغم عفويتها وعدم وضوحها، الا انه تم اتهامها بالمبالغة وتم انتقادها.

وأثارت أحلام جدلاً كبيراً بعد ظهورها في صورة التقطتها بطريقة السيلفي، وهي بكامل اناقتها وبمكياج قوي، وكانت تحمل مبخرة يعلوها كسرة ضخمة جداً من العود، ما عرضها للتعليقات الساخرة.

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وعلى الرغم من انه لم يتضح سبب حمل أحلام لهذه القطعة، الا ان حجم كسرة العود الكبير، دفع الكثير من المعلقين على اتهامها بالاستعراض والمبالغة، في حين أجرى البعض مقارنة بين قطع العود التي يستخدمونها في منازلهم، وبين تلك القطعة الضخمة.

من جهة أخرى، وجهت أحلام رسالة للفنانة إليسا عبر "تويتر" أكدت خلالها أنها في انتظار حفل الأخيرة المنتظر في الرياض، قائلة: "في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة". لتردّ عليها إليسا قائلة: "أحلام حبيبة قلبي، بتمنى شوفك كتير، اشتقتلك وكتير بحبك".