فنون ومشاهير

هيفا وهبي تتصدر الترند.. بـ"عين مغمّضة" (صورة)

Lebanon 24
14-06-2021 | 15:00
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أعلن كلّ من النجمة اللبنانية هيفا وهبي والنجم المصري أكرم حسني في "بوستر" رسمي عبر الصفحات الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي عن طرح دويتو غنائي بعنوان "لو كنت" وهو العمل الأول الّذي يجمع بينهما، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي.
 
ومن المقرر طرح الكليب اليوم الاثنين، على قناة يوتيوب الرسمية. ويحمل  توقيع المخرج حسام الحسيني.
وكان هاشتاغ "لو كنت" قد شغل روّاد الإنترنت في الساعات الماضية، بعدما نشر النجم المصري أكرم حسني صورته عبر حسابه الرسمي على تويتر وأرفقها بعبارة "لو كنت شكل هندسي، كنت هميل للإنحراف"، لتردّ عليه النجمة هيفا وهبي بصورةٍ جديدةٍ لها وغردّت مُعتمدةً النمط عينه بالقول "لو كنت عين مغمّضة، كنت أبقى برضه شايفه".
 
وتفاعل النجوم حول الهاشتاغ نفسه، كما غرّد الآلاف من الناشطين على تويتر وانستغرام كلٌ على طريقته بإطار مميّز وطريف ليتصدّر وسم "لو كنت" منذ الدقائق الأولى ولأكثر من ٦ ساعات الترند في لبنان ومصر وعددٍ من الدول العربيّة.
 
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