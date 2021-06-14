فنون ومشاهير

مطربة تُسرّب محادثة عاطفية لمنتج شهير تضعه في موقف محرج

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:00
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كشفت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، عن محادثة دارت بينها وبين المنتج محمد السبكي عبر تطبيق "واتس اب"، معلنة عن محاولاتها المستمرة في الابتعاد عنه من بعد انفصالهما إلا أنه يصر ويلح على العودة إليها.
 


وسرّبت رسالة يقول فيها السبكي: "أمنيتي الوحيدة عارفة إيه؟ أن أموت وأخلص من حبك المضرب، تعبت منك خلاص تعبت تعبت".
 
المصدر: نواعم
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