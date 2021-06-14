مطربة تُسرّب محادثة عاطفية لمنتج شهير تضعه في موقف محرج

كشفت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، عن محادثة دارت بينها وبين المنتج محمد السبكي عبر تطبيق "واتس اب"، معلنة عن محاولاتها المستمرة في الابتعاد عنه من بعد انفصالهما إلا أنه يصر ويلح على العودة إليها.





وسرّبت رسالة يقول فيها السبكي: "أمنيتي الوحيدة عارفة إيه؟ أن أموت وأخلص من حبك المضرب، تعبت منك خلاص تعبت تعبت". وسرّبت رسالة يقول فيها السبكي: "أمنيتي الوحيدة عارفة إيه؟ أن أموت وأخلص من حبك المضرب، تعبت منك خلاص تعبت تعبت".