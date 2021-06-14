فنون ومشاهير

بعد غياب 4 سنوات.. علا غانم تعود لمصر بتصريح غريب

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:00
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عادت النجمة علا غانم إلى مصر بعد اربع سنوات قضتها في أمريكا وغابت خلالها تماما عن تقديم اي أعمال فنية.

لكن عودة علا أثارت الجدل خاصة وإنها اختارت ان تظهر للجمهور بفيديو وهي تصفف شعرها نشره مصفف الشعر كريم زناتي عبر صفحته على انستغرام.

واثارت النجمة المصرية ضجة كبيرة ظهورها الجديد، وبتعليقها الغريب الذي قالت فيه: "بقالي اربع سنين مش عارفه اظبط شعري جيت بلدي علشان اظبطه"، في إشارة الى أنها لا تثق بمصففي الشعر في مكان إقامتها في أميركا.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وعبر الجميع عن سعادتهم بعودتها، وانقسمت التعليقات بين من رحب بها ومن انتقد طريقتها وتغيّر شكلها.
 
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