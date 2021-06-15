سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان صيفي قصير (صورة)

تواصل الفنانة سمية الخشاب، حصد نجاحات أغنيتها الجديدة "أوعدك" والتي طرحت مؤخراً كدويتو مع مطرب المهرجانات عمر كمال.



ونشرت الخشاب، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة من جلسة تصوير جديدة أجرتها مؤخراً بعد طرح الأغنية، تعلق عليها بنفس أسلوب محمد رمضان، الذي شاركت آخر أعمالها الفنية.

وظهرت سمية بإطلالة أنيقة وارتدت فستاناً قصيرًا يمزج بين عدة ألوان مبهجة، وكتبت: "واثق الخطوة يمشي ملكا" وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي امتدح إطلالتها ورشاقتها بعد فقدانها كثيراً من الوزن".

وكان الكليب قد قوبل بانتقادات كبيرة من قبل بعض الجمهور نظراً لفارق السن بينها وبين عمر كمال، الذي أكد في تصريحات له بأنه يتمنى الزواج منها لكن الأمر لا يخرج عن كونه "شغل".

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.