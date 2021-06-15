فنون ومشاهير

بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية

Lebanon 24
15-06-2021 | 02:00
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احتفلت أمونة عيد زوجة الممثل طوني عيسى بعيد ميلاده الذي صادف أمس الإثنين في 14 من حزيران.

 

ونشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام صورا لطوني وعلقت عليها بالقول: "تحققت أمنيتنا هذا العام. نحن نحتفل أخيرًا بعيد ميلادك كزوج وزوجة، أنت الآن زوجي، شريكي في الحياة، أفضل صديق لي، ضوء حياتي، والشخص الذي يحافظ على قلبي ينبض… إلى الرجل الذي أحبه ونجم حياتي "أسعد عيد ميلاد حبي".

 

A post shared by Amuna Eid🧚‍♀️👑 (@amunaeid)


 

وتعتبر هذه المناسبة هي الأولى لطوني عيسى وزوجته سويًا بعدما احتفلا بزواجهما الشهر الماضي بحضور الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية.

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