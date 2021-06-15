فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. مديحة الحمداني تكشف مصير علاقتها بقصي خولي (صور)

Lebanon 24
15-06-2021 | 03:00
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حرصت مديحة الحمداني على ترك مساحة لمتابعيها عبر تطبيق انستغرام لسؤالها ما يجول ببالهم والرد عليهم بكل صراحة لتوضيح الامور العالقة، خاصة تلك التي تتعلق بخلافها بزوجها الممثل السوري قصي خولي.

 

وحسمت الشابة التونسية أمر زواجها وبقائها مع النجم السوري من خلال ردها على سؤال عن إمكانية زواجها مجدداً، فقالت: "اللي كاتبو ربي"، في إعلان صريح ومباشر أنهما انفصلا عن بعض بشكل نهائي.

 

وأكدت الحمداني أنه يمكن للانسان ان يسامح أذية الرجل حال اعتذره وتغيره، ولكن من الصعب نسيان الأمر.

 

 

وسألها أحد متابعيها عن اللغة التي يتحدث بها ابنها فارس لتردّ بأنه "يحكي التونسي والسوري والإنكليزية والفرنسية".

 

وكانت طليقة خولي أكدت من خلال منشور على خاصية الستوريز على إنستغرام أن العلاقة مع والد ابنها تقوم على الاحترام والتقدير، واصفة إياها بأنها من أرقى أنواع العلاقات، مشددة على أن العلاقة حالياً بينهما عبارة عن شراكة لتربية طفلهما الوحي

 

المصدر: لها
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