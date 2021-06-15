فنون ومشاهير

رسالة من عادل إمام في أول ظهور له منذ وفاة سمير غانم.. "بالهنا والشفا"! (صورة)

Lebanon 24
15-06-2021 | 11:00
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وجه الفنان المصري عادل إمام، رسالة في أول ظهور له بعد وفاة الفنان سمير غانم، بعدما سخر من اختراق حساب الفنان أحمد فهمي عبر موقع "فيسبوك".

 

ونشر عادل إمام صورة له من أحد أعماله وهو يشرب العصير في تعليق على صورة أحمد فهمي التي تعرضت للاختراق، وعلق عليها قائلا: "بالهنا والشفا".

 
 

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساب أحمد فهمي على "فيسبوك" ومكتوب عليها HAKED وتعليق: "أنا مش بعيد .. الدور على مين"، فيما كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عن اختراق الهاكرز لصفحته، وردت على رسالة فهمي، قائلة: "يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها".

 

 

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرصنة التي تعرض لها أحمد فهمي ما هي إلا دعاية لفيلمه الجديد "العارف" المقرر طرحه يوم 12 تموز المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس "كورونا".

 

فيلم "العارف" هو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

 

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للزعيم عادل إمام على مواقع التوصل الاجتماعي بعد نعيه للفنان الكبير سمير غانم، والذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 84 عام، متأثرا بفيروس كورونا، وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي".

المصدر: سبوتنيك
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