حاول قتل جاره وأحدث شرخًا بجمجمته.. تطورات جديدة بقضية طفل "ذا فويس كيدز"!

أصدرت النيابة العامة في مصر، بياناً بشأن اتهام الطفل معاذ عيسى متسابق برنامج "ذا فويس كيدز" السابق، والمتهم بمحاولة قتل جاره.

جاء في البيان أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، مفاده نشوب مشادة بين ابنه وبين الطفل المتهم معاذ عيسى، تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى.

وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيقات. حيث انتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وأوضح أنه تم سؤال طفل شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه، وادعى أنهما خلال تشاجرهما، على إثر مشادة بينهما، دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بإيداع الطفل المتهم معاذ عيسى إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، ، واستكمال التحقيقات جار.