فنون ومشاهير

مايا دياب تتصدر في "أحلى كلام".. وتحقق اكثر من مليون

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:00
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استطاعت النجمة اللبنانية مايا دياب ان تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالأيام الاخيرة بعد ان طرحت أغنيتها الجديدة "أحلى الكلام"، وذلك على موقع يوتيوب وعلى كافة المنصات الموسيقية.

الاغنية حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من اصدارها واحتلت المرتبة الأولى بين الاغنيات الاكثر تداولا على انغامي وهي من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري وهو واحد من اللوحات الاستعراضية الضخمة التي قدمتها بحفلها الاخير X-Plore والذي عرض حصريا على شاهد vip وسيعرض قريبا على شاشة Mbc4  .

 وتلقت مايا عددا كبيرا من الرسائل المعبرة عن إعجابها بالاغنية الإيقاعية الصيفية الرومنسية وابرز من عبر لها هي النجمة نانسي عجرم وميريام فارس ماغي بو غصن وغيرهن.

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