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فنون ومشاهير
بلبلة في عكار...هذا ما حصل مع وديع الشيخ!
Lebanon 24
15-06-2021
|
22:07
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اعترض عدد من المحتجين موكب الفنان وديع الشيخ عند نقطة جسر البارد في منطقة المحمرة بعكار من دون معرفة الأسباب وذلك أثناء توجهه لإقامة حفلة في مطعم السلطان بالكواشرة.
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