بلبلة في عكار...هذا ما حصل مع وديع الشيخ!

اعترض عدد من المحتجين موكب الفنان وديع الشيخ عند نقطة جسر البارد في منطقة المحمرة بعكار من دون معرفة الأسباب وذلك أثناء توجهه لإقامة حفلة في مطعم السلطان بالكواشرة.





