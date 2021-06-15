24
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هند صبري ترفض إجراء عمليات تجميل
Lebanon 24
15-06-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة التونسية هند صبري عن تعرّضها للانتقاد والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أسنانها كادت تحول دون دخولها الساحة الفنية على هذا النحو من الشهرة والنجومية.
وشاركت هند متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو من لقاء أجرته عن بعد، معلقة عليه بالقول: "دون مكياج، فلتر أو تصنّع".
وأكدت خلال اللقاء أنها "غير مطالبة بأن تكون في غاية الكمال، وأنها تفضّل أن تظهر على طبيعتها"، مشيرة إلى أنها "تعجبت كثيرا حين تعرضت لهجوم بسبب صورة نشرتها وظهرت فيها ببعض خصلات الشيب وانهالت عليها تعليقات مثل "هذا صبري أين هند".
وأشارت إلى أنه "في مواقف مماثلة شاهدت بعض الزميلات ينهرن عندما يحصلن على تعليقات سلبية عن إطلالتهن بالسوشيال ميديا".
ولفتت إلى أن "أكثر ما كان يزعجها في شكلها هو أسنانها لأن حجمها الكبير كان سببا في عدم حصولها على أول أدوارها في فيلم "صمت القصور"، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما".
وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أن رفضها خلال الكاستينغ بسبب شكل أسنانها لم يحبطها، حيث أوضحت أن "خبيرة التجميل حينها انتقدتها، وهي المرة الأولى التي تُصدم فيها بنقد يمسّ من شكلها".
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-06-15
15/06/2021 11:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
07:30 | 2021-06-15
15/06/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
02:00 | 2021-06-15
15/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
09:55 | 2021-06-15
15/06/2021 09:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
09:00 | 2021-06-15
15/06/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-06-15
كارول سماحة بفيديو طريف من أجل ابنتها.. هذا ما تمنته
15:07 | 2021-06-15
بلبلة في عكار...هذا ما حصل مع وديع الشيخ!
14:00 | 2021-06-15
صورة جديدة لدلال عبد العزيز... وهذا ما طلبته ابنتها من الجمهور
11:00 | 2021-06-15
أمل حجازي تنشر فيديو لباسيل وتستعين بالأفيال!
08:00 | 2021-06-15
مايا دياب تتصدر في "أحلى كلام".. وتحقق اكثر من مليون
05:00 | 2021-06-15
حاول قتل جاره وأحدث شرخًا بجمجمته.. تطورات جديدة بقضية طفل "ذا فويس كيدز"!
فيديو
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
16/06/2021 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
04:30 | 2021-06-15
16/06/2021 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
04:13 | 2021-06-15
16/06/2021 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact