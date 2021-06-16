فنون ومشاهير

بعد انفصال 20 عاماً.. النجمة السمراء مع حبيبها وصورة تثير الجدل

Lebanon 24
16-06-2021 | 05:00
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التقطت صور للنجمين جنيفر لوبيز وبن أفليك وهما يتبادلان القبل، في تأكيد لتكهنات استمرت لأسابيع بأنهما عادا لبعضهما البعض وجددا قصة حبهما التي هيمنت على إعلام المشاهير لنحو 20 عاما.

ونشرت مجلة "نيويورك بوست" صورا من مصوري المشاهير والتي يظهر فيها الممثلان وهما يتبادلان القبل أثناء تناول وجبة مع أسرة لوبيز في مطعم فاخر بماليبو غربي لوس أنجلوس يوم الأحد.
ورفض مندوبون عن لوبيز (51 عاما) التعقيب، فيما لم يرد وكلاء أفليك على طلب للتعقيب.

وأصبحت لوبيز وأفليك مخرج فيلم "آرغو"، واللذان أطلق عليهما لقب "بينيفر" حديث أوساط المشاهير قبل 20 عاما في قصة حب شملت سياراتهما الفارهة وخاتم الخطبة ذي الماسة الوردية التي تزن 6.1 قيراط.
وألغى الاثنان زواجهما المرتقب في 2003 فجأة وانفصلا بعدها ببضعة أشهر.
المصدر: روسيا اليوم
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