مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)

مرة جديدة، دخلت الفنانة السورية جومانا مراد في نوبة من البكاء، بسبب سؤالها عن صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حين أطلت مع زميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر، بينما تميّز الـ"توب" بتصميم البطن المكشوف.

وقالت في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي": ""بكيت كأنه نفس اليوم اللي دفنت فيه بنتي، العالم بستكتر علي الضحكة وكتير وجعني التنمر، صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلعك من اللي انت فيه".

وأضافت: "الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، وما بنعمله عزا أصلاً بس انجبرت لأنو الناس كلها بدها تواسيني".

واختتمت كلامها: "تخيّل أنّ تستقبل العزاء بابنتك في يوم عيد ميلادك".

وكانت مراد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في التاسع والعشرين من شهر أذار الماضي حين نعتها بقولها: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب امك وابوكي".