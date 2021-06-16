بعد وفاة زوجها فنانة سورية تشغل الجمهور بحالتها النفسية.. "هكذا جهزت كفنها"! (صور)

بعد إعلان رغبتها بالموت بسبب رحيل زوجها بمرض السرطان، أثارت الفنانة والمخرجة السورية لورين عيسى ضجة كبيرة بين متابعيها بصورة لكفنها، وطالبوها بالاستعانة بالطبيب النفسي لمساعدتها في الخروج من الوحدة وحالة الاكتئاب التي تعيشها بعد وفاة المخرج السعودي الراحل عبد الخالق الغانم.

ونشرت لورين صورة على تطبيق سناب شات لكن مع مستلزمات الدفن استعداداً للرحيل، وعلقت عليها بطريقة تركت الكثير من علامات الاستفهام حول صحتها النفسية، وكتبت: "الخطوة الاولى تبرعت بأعضائي بعد الموت.الخطوة الثانية اشتريت كفني وجهزته، والخطوة الثالثة كل ما حدث لزوجي ولي لم ولن يذهب، أما الخطوة الرابعة قريبا جدا".

وتمنت في المنشور ايضا ان يكون زوجها في جنة الخلد، وأن تكون معه، قائلة: "معك دنيا وآخرة بإذن الله العزيز الواحد الجبار المنتقم".

ونشرت لورين منشوراً استذكرت فيه رحيل زوجها كتبت فيه: "في مثل هذا اليوم العصر رحل زوجي عن هذا الكون في هذه اللحظات كان هناك صرخة ألم فراق وظلم وخيانة وطغيان يهز الجبال".

وتابعت: "لم يعد عندى المعنى الوحيد للموت هو الرحيل عن هذه الحياة فهناك من يمارس الموت بطرق مختلفة ويعيش كل تفاصيل وتضاريس الموت وهو لا يزال على قيد الحياة".