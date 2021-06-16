فنون ومشاهير

بعد الإنذار بالحجز على أمواله.. هذا ما فعله محمد رمضان

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:00
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توجه الفنان المصري محمد رمضان، إلى مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحي العاشر بمدينة نصر، لسداد ضريبة الدخل المستحقة عن إجمالي أعماله الفنية منذ عام 2016.

 

وتقدر الضريبة المستحقة على رمضان، بحوالي 2مليون و59 ألف جنيه، بعدما وجه له المركز إنذاراً بالحجز على أمواله في البنوك إذا لم يقم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

 

وكان النجم المصري قد أثار جدلاً منذ أيام عندما فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

 

وروى المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

 

إلا أن مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي المصري، أكدت أن الأرصدة المالية للفنان محمد رمضان في البنوك المصرية لم يتم التحفظ عليها كلها، وإنما تم التحفظ على مبلغ ستة ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

 

المصدر: لها
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