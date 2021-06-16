هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة؟

انتشرت في الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول ارتباط النجم المصري عمرو دياب، بمصورته الخاصة دينا ضياء بهجت، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين محبيه وجمهوره الذي لم يقتنع بالأمر.وبالفعل، كشف مصدر مقرّب من "الهضبة" في تصريحات صحافية أن هذه الأخبار مجرد شائعات ولا صحة لها، وأن العلاقة بين النجم المصري والشابة صداقة عادية.وكانت إحدى المجلات العربية قد نشرت صوراً لعمرو دياب بصحبة دينا بهجت، وأفادت بأن قصة الحب بدأت بينهما في شهر شباط الماضي.