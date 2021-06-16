بعد حمام السباحة والمايوه.. صور جديدة تعرّض هذه الفنانة الشهيرة لهجوم لاذع!

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي، لهجوم لاذع عقب نشرها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".ويعد هذا هو الهجوم الثاني على الفنانة المصرية بعدما نشرت صورة لها خلال تواجدها في حمام السباحة، مرتدية بها مايوه عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام".وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات التي وجهت الكثير من الانتقادات، ما جعلها تخرج في بث مباشر عبر حسابها الرسمي لتعلن عن أنها ستقوم بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بجميع تلك الرسائل والتعليقات التي وجهت إهانة لها.وقالت الفنانة منة فضالي في بث مباشر، إن الفنانين في كثير من الأحيان يتعرضون لانتقادات كثيرة، معظمها يكون غير محترم، سواء كان ذلك من خلال التعليقات على المنشورات أو في الرسائل المرسلة لحساباتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تحرص على مطالعة تلك الرسائل والتعليقات لأنها حريصة على التواصل مع جمهورها، إذ أنها دائما ما تقوم بالرد عليهم، لافتة إلى أنها تتعرض لتلك الانتقادات غير المحترمة باستمرار.